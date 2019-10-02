  • Фонд энергетического развития: энергетика — драйвер развития экономики вопреки санкциям

    02 октября 2019, 15:42

    Ирина Чишкина

    Директор Фонда энергетического развития, эксперт по энергетике Сергей Пикин рассказал, что энергетическая отрасль развивается довольно успешно, ее показатели неуклонно растут. Об этом сообщил «ПолитЭксперт».

    По словам аналитика, российская энергетика динамично развивается, добычи нефти, газа и угля выросли в прошлом году, стало производиться больше энергии. Это обеспечивает финансовую устойчивость отрасли на фоне санкций и постоянных колебаний цен.

    «Все динамично, успешно и устойчиво. Отрасль остается драйвером развития экономики и основным источником бюджета», — заявил Пикин.

    Эксперт рассказал и об отрасли сжиженного природного газа. Тенденцию к ее развитию он назвал глобальной и отметил, что Россия преуспевает в ней: продолжается работа Газпрома над «Северным потоком - 2» и «Турецким потоком». Возведение продолжается даже при постоянных угрозах и попытках помешать строительству.

    2 октября в Москве открылся международный форум «Российская энергетическая неделя». Участие в нем примут министры разных стран и главы крупнейших компаний в области энергетики. Также в мероприятии примет участие президент России Владимир Путин.