По словам аналитика, российская энергетика динамично развивается, добычи нефти, газа и угля выросли в прошлом году, стало производиться больше энергии. Это обеспечивает финансовую устойчивость отрасли на фоне санкций и постоянных колебаний цен.

«Все динамично, успешно и устойчиво. Отрасль остается драйвером развития экономики и основным источником бюджета», — заявил Пикин.

Эксперт рассказал и об отрасли сжиженного природного газа. Тенденцию к ее развитию он назвал глобальной и отметил, что Россия преуспевает в ней: продолжается работа Газпрома над «Северным потоком - 2» и «Турецким потоком». Возведение продолжается даже при постоянных угрозах и попытках помешать строительству.

2 октября в Москве открылся международный форум «Российская энергетическая неделя». Участие в нем примут министры разных стран и главы крупнейших компаний в области энергетики. Также в мероприятии примет участие президент России Владимир Путин.