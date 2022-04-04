Фонд друзей балтийской нерпы в Петербурге приготовился к сезону «нерп-потеряшек»

Лед на водоемах начинает таять, что значит, что скоро у спасателей нерп в Ленинградской области будет работа. Научный сотрудник Фонда друзей балтийской нерпы Елена Андриевская рассказала «Невским новостям», какая ситуация с «нерпами-потеряшками» сейчас.

Дело в том, что когда лед на водоемах раскалывается, молодые особи нерпы часто оказываются отделены от семей и им требуется человеческая помощь.

«Пока льда на Финском заливе и Ладоге достаточно, сейчас большое количество животных в порту Усть-Луга, но там животные хорошие, упитанные и в 90% случаев в помощи не нуждаются», — рассказала Андриевская.

Она добавила, что часто нерпам удается помогать, однако случаются ситуации, когда это невозможно сделать без риска для жизни человека.