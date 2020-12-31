Фонд «Доктор Лиза» устроил праздничный ужин для бездомных

Волонтеры благотворительного фонда имени Елизаветы Глинки «Доктор Лиза» организовали для бездомных около Ярославского вокзала в Москве праздничный новогодний ужин. Еду, медицинскую помощь и теплую одежду получили около 50 человек.

Добровольцы приходят на площадь трех вокзалов дважды в неделю, по четвергам и субботам. Об этом ТАСС рассказала директор фонда Наталья Авилова. Планировать мероприятие они начали за месяц до праздника. Волонтеры встретили бездомных в костюмах Деда Мороза, Снегурочки, в колпаках и ушках животных. Помимо вещей первой необходимости, бездомным раздали бенгальские огни.

«По прошлому году мы поняли, что бездомные очень радуются хлопушкам и бенгальским огням. Хотя мы рисковали, боялись надевать костюмы и ушки. Но нас хорошо приняли», — отметила Авилова.

Нуждающиеся в помощи люди получили набор еды (горячее блюдо, пирог, салат «Оливье» и безалкогольный глинтвейн) и одежду, собранную активистами фонда.

«Мы месяц собирали для них подарки — это теплые вещи — шарфы, шапки, варежки, носки. Почти половину вещей, которые мы перевезли, наши друзья, знакомые, спонсоры, школьники вязали сами. <…> Часть вещей мы закупали, например, ничему так не радуются бездомные, как теплым зимним ботинкам», — сказала Авилова.

Медик-волонтер Валерия Пинигина сообщила, что бездомные обращались также за врачебной помощью. Чаще всего у них отмечаются проблемы желудочно-кишечного тракта, вызванные скудным и неправильным питанием, обморожение и простудные заболевания.

«Если мы можем оказать первую помощь, мы ее оказываем. Если мы видим, что нужна помощь узкого специалиста, тогда мы помогаем с обследованиями и госпитализацией», — сообщила Пинигина.