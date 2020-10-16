ФОМ провел опрос о доверии россиян Путину

29% россиян ответили на вопрос о доверии Путину с формулировкой «скорее нет». 12% респондентов затруднились сформулировать свое отношение у главе Российского государства.

Положительно оценили работу Путина 61% опрошенных. Почти четверть россиян (24%) считают, что президент трудится плохо. Не нашли, что ответить, 15% граждан. Этот опрос ФОМ проводит каждый месяц среди четырех тысяч совершеннолетних россиян. Статистическая погрешность не превышает 1,9%.

Оценили жители России и работу премьер-министра Михаила Мишустина. Его трудом довольны 47% респондентов. 36% соотечественников уверены, что глава правительства работает плохо.