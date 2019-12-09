ФОМ: 68% россиян высказались за внесение поправок в Конституцию

Фонд «Общественное мнение» выяснил мнение россиян о Конституции. Исследователи спросили респондентов, нужно ли сегодня пересматривать документ и вносить в него правки. Положительно на этот вопрос ответили 68% опрошенных.

При этом 17% заявили, что Конституцию пересматривать не нужно. Об этом сообщил РБК, который ознакомился с результатами исследования. Социологи также спросили и о том, какой они считают российскую Конституцию — хорошей или плохой. Вариант «хорошая» выбрали 54%, «плохой» ее назвали 22% россиян.

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Еще 47% ответили, что Основной закон не определяет жизнь России. Противоположной точки зрения придерживались 43%. Также людей спрашивали, помогает ли Конституция защищать россиянам свои права, (43% ответили — да, 51% — затруднились с ответом), знают ли они основные положения документа (46% — знают, 51% — не знают), читали ли текст Основного закона (59% — читали, 40% — нет).

Представители ФОМ задали респондентам вопрос о том, следует ли периодически пересматривать Конституцию в соответствии с требованиями времени или вносить поправки нужно только в исключительных случаях. О необходимости периодического пересмотра заявили 56%, второй вариант выбрал 31%.

Фонд «Общественное мнение» проводил исследование в 53 субъектах России с 30 ноября по 1 декабря. В нем приняли участие 1,5 тысячи человек. Опрос сделали в преддверии 26-й годовщины с момента принятия Конституции в России. Всенародное голосование приняло Конституцию РФ 12 декабря 1993 года. Она начала действовать с 25 декабря 1993-го.