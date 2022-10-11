Фотограф Киверина дала советы для домашней фотосессии | 360°

Все новости

Подмосковье

11 октября 2022, 16:20

Сотрудники «Мострансавто» помогли женщине найти потерявшегося ребенка в Подольске

Мир

11 октября 2022, 16:19

НАТО не увидел признаков, что Россия намерена использовать ядерное оружие

Реклама

Важное

11 октября 2022, 16:18

НАТО усилит помощь Украине для защиты объектов инфраструктуры

Подмосковье

11 октября 2022, 16:13

Подмосковье поделится опытом развития энергетики на международном форуме

Власть

11 октября 2022, 16:01

Захарова назвала главные цели киевского режима

Мир

11 октября 2022, 16:01

Путин встретился с президентом ОАЭ в Санкт-Петербурге

Эксклюзив

11 октября 2022, 15:58

«Кто, кроме нас». Мобилизованный житель Балашихи поделился своим взглядом на участие в СВО

Власть

11 октября 2022, 15:56

Кремль не изучал идею запретить выезд из России для военнообязанных

Образование

11 октября 2022, 15:56

Образовательная платформа «Сферум» запустила акцию для учителей «Марафон общения»

Общество

11 октября 2022, 16:21

Фотограф Киверина дала советы для домашней фотосессии

Читать 360tv в

Фотограф Альбина Киверина рассказала, как подготовиться к фотосессии дома. Об этом сообщило ИА «ФедералПресс».

Для начала она рекомендовала определиться с концепцией. Например, дома часто проводят съемки с детьми или с пожилыми людьми. Бывают ситуации, когда фотограф проводит фотосессию для всей семьи в домашней обстановке в течение целого дня. В этом случае получаются максимально естественные фотографии, пояснила Киверина.

Реклама

Также она посоветовала выбирать для дома свободную и удобную одежду. Не стоит для такой съемки слишком сильно наряжаться, отлично подойдет пижама.

Реклама

«С точки зрения памяти домашние фотосессии более душевные», — заключила фотограф.

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама