Фотограф Киверина дала советы для домашней фотосессии | 360°

Общество 11 октября 2022, 16:21 Поделиться Telegram

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Viber Фотограф Киверина дала советы для домашней фотосессии

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Фотограф Альбина Киверина рассказала, как подготовиться к фотосессии дома. Об этом сообщило ИА «ФедералПресс».

Для начала она рекомендовала определиться с концепцией. Например, дома часто проводят съемки с детьми или с пожилыми людьми. Бывают ситуации, когда фотограф проводит фотосессию для всей семьи в домашней обстановке в течение целого дня. В этом случае получаются максимально естественные фотографии, пояснила Киверина.

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Также она посоветовала выбирать для дома свободную и удобную одежду. Не стоит для такой съемки слишком сильно наряжаться, отлично подойдет пижама.

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«С точки зрения памяти домашние фотосессии более душевные», — заключила фотограф.

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