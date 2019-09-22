Фольклорный фестиваль прошел в Серпухове. Там наливали вкусную уху и устраивали битвы богатырей

В день города Серпухов встречает гостей. Фольклорный фестиваль «На стыке трех губерний» вновь распахнул двери для всех желающих. Давно забытые и всеми любимые традиции народных гуляний объединили в одном празднике.

А какие на Руси были гуляния? Со всех концов съезжался народ погулять, посмотреть да себя показать на ярмарке. Издревна на ярмарку народ наряжался. Костюмы готовили заранее, чтобы было, чем удивить.

Народный костюм — это не сарафан с кокошником. У каждой губернии, да что там, у каждой деревни была своя изюминка. Раньше в таком на ярмарки ходили. А сегодня показы устраивают. И не только исторические. Надо сказать, вот эти баски и рукава-фонарики снова в моде.

Источник фото: телеканал «360»

С костюмами разобрались. Теперь про развлечения. Думаете, аттракционы только в наше время появились? На колесе обозрения еще Петр I катался. Только называлось оно закрутиха.

Источник фото: телеканал «360»

А дальше можно отправиться в чистое поле, где настоящие богатыри бьются ни на жизнь, ни на смерть, а на то, чтобы копьем в цель попасть.

Источник фото: телеканал «360»

В перерыве между развлечениями можно и нужно подкрепиться. На фестивале готовят уху. Это блюдо — неотъемлемая часть праздника. Кажется, суп проще некуда. Однако у каждого повара свои секреты. В этом году свою уху приготовили три ресторана Серпухова.

Источник фото: телеканал «360»

Изучив традиции народных гуляний, смело можно сказать, умел русский народ веселиться. Нам бы эти традиции беречь, приумножать и детям своим передавать.