Общество 07 февраля 2023, 16:44 Фольклорист Никита Петров предсказал успех видеоигры по мотивам сказки «Василиса Прекрасная»

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В России анонсировали выпуск видеоигры по мотивам русской народной сказки «Василиса Прекрасная», и, по мнению экспертов, она будет успешной. Об этом рассказал фольклорист, культуролог Никита Петров, передала «Вечерняя Москва».

По его словам, русский фольклор является отличным плацдармом для фантазии. Уже в основе заложено то, что идеально подходит для сюжета видеоигр: сражение со злом, разгадывание головоломок, поиски решений и прочее. Такие повороты идеально подойдут для создания культовой игры, которая будет интересна всем возрастам.

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«Все наши сказки до сих пор популярны у людей, интересны как взрослым, так и детям. Ведь они учат доброте, объясняют, что такое хорошо и что такое плохо. Если мы будем развивать эту тему и продолжать создавать такие игры, как „Василиса и Баба-яга“, то хотя бы одна из них точно выстрелит», — сказал Никита Петров.

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