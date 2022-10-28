Фольклорист Глумова обеспокоилась исчезновением народных песен | 360°

Общество 28 октября 2022, 15:39 Фольклорист Глумова обеспокоилась исчезновением народных песен

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Художественный руководитель фольклорно-этнографической студии «Забава» Анжелика Глумова в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» подняла проблему исчезновения народных песен.

Как отметила специалист, связано это, прежде всего, с тем, что молодые люди теряют интерес к народному творчеству.

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«Народная песня — та, которая родилась в народе. Каждое следующее поколение теряет примерно 30-40% древнего текста. Сейчас такие песни уже практически пропали», — сообщила Глумова.

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Фольклорист также отметила, что большинство российских граждан не понимают, насколько богата традиционная культура.