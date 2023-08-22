Общество 22 августа 2023, 18:14 Фолк-мюзикл и выставка этнокостюмов пройдут в саду «Эрмитаж» в Москве Этнофестиваль «Самоварфест» пройдет 26 августа в саду «Эрмитаж» в Москве Сайт мэра и правительства Москвы

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Этнокультурный фестиваль «Самоварфест» пройдет 26 августа с 11:00 до 20:00 в московском саду «Эрмитаж». В программу праздника войдут концерты, мероприятия для молодежи, игры, танцы, конкурсы для детей и мастер-классы. Об этом сообщила столичная мэрия.

У входа в сад на площадке «Самоварная станция: добро пожаловать!» посетителей будут встречать представители народов России в традиционных костюмах и коллектив международной творческой мастерской «Этнопроект „Москва“» на разных языках.

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На главной сцене в течение всего праздника будет идти «Самовар-концерт», где выступят ведущие музыканты, хореографические, фольклорные и поп-рок коллективы России: Московский казачий ансамбль песни и танца «Борода Folk», виртуоз-балалаечник Роман Бузылев, ансамбли «Ожерелье», «Горница», «Школьные годы» и другие.

Также посетители смогут насладиться фолк-мюзиклом «Алатырь», исполняемым вокально-хореографическим ансамблем «Русы» фольклорного центра «Москва».

В рамках фестиваля состоится многонациональная выставка изделий народных промыслов и ремесел под названием «Самоварфест — российская палитра мастеров», а также интерактивные мастер-классы по мозаике, плетению из соломы и валянию из шерсти.

Представители машиностроительного завода «Штамп», единственного серийного производителя самоваров в России, основанного в 1880 году, продемонстрируют музейные экземпляры и расскажут о развитии самоваров на протяжении двух столетий.

Вход на фестиваль будет бесплатным, торжественное открытие состоится в 14:00.

Ранее масштабный фестиваль народных промыслов прошел в Мытищах.