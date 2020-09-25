Фокусник-тиктокер устроил «чудо» в храме Христа Спасителя. Пришлось извиняться

Иллюзионист Серж Кулаков записал видеоролик с фокусом в храме Христа Спасителя. Пользователи ТikТоk не оценили «небольшое чудо» и обрушились с критикой и угрозами.

21 сентября Кулаков отправился в храм Христа Спасителя. В нем молодой человек записал видеоролик, на котором зажигает свечку, не прикасаясь к ней. Запись фокусник выложил на своей странице в социальной сети TikTok. В описании своего профиля он указал, что «превращает воду в вино по щелчку пальцев».

«Сегодня я решил совершить небольшое чудо. Пришел в храм Христа Спасителя и зажег свечу рукой. Я считаю, что чудеса делают людей счастливее», — подписал он публикацию.

После публикации на молодого человека обрушилась волна хейта. Пользователи соцсети раскритиковали фокусника так, что ему пришлось записывать видеоизвинения. Он признал, что ошибся, и попросил прощения у верующих.

«Я осознаю, что совершил очень большой грех, и подобных выходок я больше никогда в жизни совершать не буду», — сказал Кулаков.

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