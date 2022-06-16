Фокус на молодежи. В АСИ разделят меры поддержки бизнеса для разных категорий

Молодежный трек на Петербургском международном экономическом форуме стал показателем поддержки юного поколения. Молодежную политику вывели на особый уровень, рассказал в интервью «360» руководитель Центра международных инициатив АСИ Александр Вайно.

Предпринимателей, решивших начать свой бизнес в 25 и 70 лет, обычно относят к разным категориям и социальным группам.

«Молодежный трек на ПМЭФ, который является ключевым в России — это показатель поддержки молодежи, вывод молодежной политики на особый уровень. <…> Когда мы говорим про общий ПМЭФ, здесь как будто повестка размывается. Когда говорим про молодежный международный экономический форум — это все-таки фокус», — подчеркнул Вайно.

В России, напомнил он, действует федеральный закон о молодежной политике. В его контексте упоминают возраст от 14 до 35 лет. Предприниматель в 18 лет и в 30-35-летние представители бизнеса — отличные друг от друга категории, которые нуждаются в разной поддержке.

«И это ключевой момент, над которым сейчас работает Агентство стратегических инициатив», — заметил Вайно.

В рамках одного из поручений президента в АСИ начали разрабатывать понятие «молодой предприниматель». Его хотят официально закрепить на уровне федерального законодательства. Нюансы обсуждают вместе с Минэкономразвития и представителями российской молодежи.

«Мы сейчас пытаемся выработать критерии, но понимаем одно и очень четко — естественно, должна быть возрастная сегрегация, должна быть сегрегация по признакам социальным. Социальные условия абсолютно разные. Мы должны сегментировать нашу целевую группу, с которой работаем и предоставляем фактически меры поддержки и сопровождения бизнеса», — пояснил Вайно.

Целевые меры, пояснил руководитель Центра международных инициатив АСИ, должны быть разные. Если молодым людям 14-17 лет они помогут легче стартовать, то у 30-летних — с определенным жизненным опытом — вход будет проще.

«Но их экономическая активность должна быть намного выше, чем у начинающего предпринимателя в возрасте до 18 и даже до 24 лет. Это мы прекрасно понимаем», — заключил Александр Вайно.