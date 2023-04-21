ФОК с футбольными полями появится в Нижнем Новгороде к 2027 году

В Автозаводском районе Нижнего Новгорода планируют построить ФОК с футбольными полями. Объект должен появиться к 2027 году. Об этом написало НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на заседание постоянной комиссии по имуществу и земельным отношениям города.