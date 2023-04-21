21 апреля 2023, 16:03
ФОК с футбольными полями появится в Нижнем Новгороде к 2027 году
В Автозаводском районе Нижнего Новгорода планируют построить ФОК с футбольными полями. Объект должен появиться к 2027 году. Об этом написало НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на заседание постоянной комиссии по имуществу и земельным отношениям города.
В проект планируют инвестировать 163 миллиона рублей.
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Реализовать строительство ФОКа и футбольных полей город сможет после передачи земельного участка площадью 10,8 тысячи квадратных метров на улице Львовской в региональную собственность.
Благоустройство
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