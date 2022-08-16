ФОК с двумя бассейнами построят в районе Южное Бутово в Москве

Руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов сообщил о строительстве двухэтажного спортивного комплекса с двумя бассейнами в районе Южное Бутово. Об этом написало ИА НСН.

По словам чиновника, сейчас здание находится на стадии проектирования.

«Уже известен облик будущего ФОКа — выразительный фасад, сочетающий оттенки травертина, песчаника, меди и камня, обеспечит соответствие современному городскому стилю», — отметил Загрутдинов.

В спортивном комплексе также разместят тренажерный зал, ледовую арену, помещения медицинского, технического, бытового и административного назначения.