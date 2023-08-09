Общество 09 августа 2023, 08:11 ФНС заявила, что у нее нет черного списка блогеров ФНС России заявила, что у нее нет черного списка блогеров Freepik

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Федеральная налоговая служба (ФНС) России опровергла слухи о том, что ведет черный список блогеров. Об этом заявила пресс-служба ведомства в комментарии РБК.

Налоговой не нужно вести подобные списки, ведь в организации работает внутренняя система рисков, анализирующая людей во всех отраслях экономики. Речь идет не только о блогерах.

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Если специалисты узнали о злоупотреблениях, недопоступлении налогов, увидели признаки их дробления, то в отношении таких плательщиков начинается проверка.

«Такой подход имеет кумулятивный эффект — в итоге обеляется весь рынок. При его реализации нет необходимости формировать какие-либо списки: обладая всем массивом больших данных, ведомство реагирует точечно в ответ на конкретную ситуацию», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее Telegram-канал Mash поделился черным списком инфоцыган, который якобы получил от МВД. Туда попали певец Егор Крид, телеведущая Региона Тодоренко и другие известные люди.

Накануне появилась информация, что Федеральная налоговая служба начала проверку в отношении телеведущего Ивана Урганта. Однако ведомство опровергло такие слухи, написал ТАСС.