ФНС стала чаще проверять владельцев иностранных активов

Сотрудники Федеральной налоговой службы (ФНС) стали проводить больше выездных проверок владельцев иностранных активов. Это связано с обработкой данных, полученных за 2017 год в ходе международного автообмена.

Значительное количество выездных проверок налоговики назначили в конце 2020 года, сообщил РБК со ссылкой на налоговых консультантов. Ранее ФНС получила информацию от иностранных коллег за 2017 год в рамках автоматического обмена финансовыми сведениями. Данные о зарубежных счетах и активах передавались под эгидой ОЭСР (Организации экономического сотрудничества и развития).

«При организации контрольно-аналитической работы ФНС России использует риск-ориентированный подход с использованием всей имеющейся в распоряжении ФНС России информации, в том числе на основании сведений, полученных в рамках информационного обмена с иностранными юрисдикциями», — пояснили в ведомстве.

В ФНС отметили, что при выявлении расхождений в сведениях территориальные налоговые органы могут потребовать документы и пояснения у налогоплательщика. Если после получения документов будут установлены факты нарушения законов, то в отношении владельца иностранных активов могут принять решение о выездной проверке.