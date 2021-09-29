ФНС России разъяснила, кому нужно сдавать отчет о переводах с использованием иностранных электронных кошельков

В России с 1 октября начнут действовать правила предоставления отчетов о денежных переводах с использованием электронных кошельков. Обязанность отчитываться о таких транзакциях предусмотрена федеральным законом. Направить отчет в налоговые органы необходимо при соблюдении двух условий, объяснили в пресс-службе ФНС.

Первое предполагает, что электронный кошелек открыт у иностранного оператора платежных услуг, который действует на основании лицензии на перевод денежных средств без открытия банковского счета.

Отчитываться придется в том случае, если в течение календарного года на баланс подобного электронного средства платежа начислили более 600 тысяч рублей.

Список основных иностранных электронных кошельков и их реквизитов опубликован на сайте ФНС России. Его будут постоянно обновлять и дополнять.

Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям первый отчет по новым правилам необходимо представить до 31 октября 2021 года за третий квартал 2021-го, если сумма начислений за указанный период превысила 600 тысяч рублей.

Физическим лицам необходимо отчитаться до 1 июня 2022 года за период с 1 июля по 31 декабря 2021-го при аналогичной ситуации с суммой начисления.

Далее отправлять отчеты нужно, если указанный порог в 600 тысяч преодолен за 12 месяцев отчетного периода. Если в документах будут ошибки, налоговые службы уведомят о необходимости их исправить.