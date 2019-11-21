Итоги работы ФНС за 10 месяцев подвели в день работника налоговых органов

ФНС России подвела итоги работы за 10 месяцев с начала года на заседании расширенной коллегии. Об этом сообщил глава ведомства Михаил Мишустин.

Первый заместитель Председателя Правительства РФ — Министр финансов Антон Силуанов оценил работу ФНС и отметил, что на сегодняшний день ведомство обеспечивает ¾ доходов страны, а рост налоговых поступлений превышает динамику экономики.

«Сегодня Налоговая служба является крупнейшим агрегатором большого пула информации, которая представляется в общие базы данных государства. ФНС становится источником информации для аналитических баз данных, которые используются в статистике, министерствами экономики, финансов, а также другими ведомствами, которым нужны точные оперативные данные. Чем больше охват информации, тем более правильные управленческие решения мы сможем принимать», — отметил Антон Силуанов.

Глава ФНС России Михаил Мишустин добавил, что задача объединить налоговые данные в одну систему и разработать технологическую базу администрирования на дальнейшие годы решена. Налоговая служба завершила внедрение АИС «Налог-3».

«АИС „Налог-3“ — одна из крупнейших баз данных в мире — это 705 Тбайт, и ее объем постоянно растет. Мы создали цифровую экосистему, которая позволяет применять новые подходы в налоговом администрировании, развивать аналитику, расширять возможности экстерриториальных принципов взаимодействия с налогоплательщиками и оказания услуг. Другими словами — адаптировать систему налогового администрирования к трансформации экономики и бизнеса в новой реальности убер-экономики», — пояснил глава ФНС РФ.

Так, с начала года в консолидированный бюджет России поступило 18,9 триллиона рублей, что на 1,4 триллиона рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года. В федеральный бюджет РФ поступило 10,5 триллиона рублей с ростом на 0,7 триллиона рублей. При этом поступления продолжают расти.

Наибольший вклад в рост поступлений вносят доходы от нефтегазовой отрасли. Их поступления в консолидированный бюджет увеличились на 12,4%, а в федеральный бюджет — на 18%.

Цифровизация налогового администрирования также благотворно повлияла на контрольную работу. С января по сентябрь число выездных проверок снизилось с 10,9 тысячи до 7,1 тысячи. Сокращается и задолженность. Показатель, который характеризует эффективность работы с долгом за девять месяцев составил 6,4%. За 15 лет это самая низкая цифра. Общая задолженность уменьшилась на 24 миллиарда рублей.

Михаил Мишустин также напомнил, что в июле закончился третий этап реформы ККТ. Более 1,5 миллиона налогоплательщиков зарегистрировали 3,2 миллиона кассовых аппаратов,. Это в 2,5 раза больше, чем до реформы.

С января этого года в четырех регионах РФ проходит эксперимент по введению налога на профессиональный доход. Ожидается, что к середине следующего года этот режим распространится по всей стране. С января как самозанятые зарегистрировались 284 тысячи человек. Общий доход составил 32,6 миллиарда рублей.