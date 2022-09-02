Общество 02 сентября 2022, 16:38 Поделиться Telegram

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Viber ФНС РФ подписала соглашения о сотрудничестве с ДНР и ЛНР ФНС сообщила о подписании соглашения об обмене налоговой информацией с ДНР и ЛНР РИА «Новости»

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Федеральная налоговая служба России подписала соглашения о сотрудничестве и обмене налоговой информацией с правительствами Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Подписание состоялось в рамках визита делегации в Донецк и Луганск.

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Председатель правительства ДНР Виталий Хоценко рассказал, что руководство республики синхронизировало местное законодательство с российским, сделав его практически идентичным.

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По его словам, благодаря России скоро в ДНР внедрят современные системы по учету налогоплательщиков и их личным кабинетам.

Замруководителя службы Константин Чекмышев рассказал о перспективах работы бизнеса России, Донецкой и Луганской народных республик.

«Основная цель — создание понятной и прозрачной системы для работы предпринимателей», — подчеркнул он, отметив важность интеграции налоговых систем.

Ранее сообщалось, что кабмин выделит около 10,5 миллиарда рублей на выплаты беженцам из ДНР, ЛНР и с Украины.

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