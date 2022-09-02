Все новости

Мир

04 сентября 2022, 10:15

Трамп процитировал Ленина в речи о честности выборов в США

Происшествия

04 сентября 2022, 09:39

Стали известны личности погибших при восхождении на Ключевскую Сопку

Реклама

Происшествия

04 сентября 2022, 09:19

Появилось видео с борта вертолета, вылетевшего за туристами на вулкан Ключевская Сопка

Спецоперация

04 сентября 2022, 08:56

Власти Энергодара заявили о попадании снаряда ВСУ в энергоблок Запорожской АЭС

Мир

04 сентября 2022, 08:52

«Мы паникуем. Европа тоже». В Великобритании испугались остановки «Северного потока»

Спецоперация

04 сентября 2022, 08:34

Девять человек получили ранения за сутки в ДНР из-за украинских обстрелов

Происшествия

04 сентября 2022, 08:18

Пожилой инвалид погиб при пожаре в Костанайской области Казахстана

Спецоперация

04 сентября 2022, 07:48

Украинские военные обстреляли Донецк

Мир

04 сентября 2022, 07:27

Десять человек пострадали в результате пожаров на севере Казахстана

Общество

02 сентября 2022, 16:38

ФНС РФ подписала соглашения о сотрудничестве с ДНР и ЛНР

ФНС сообщила о подписании соглашения об обмене налоговой информацией с ДНР и ЛНР

Читать 360tv в

Федеральная налоговая служба России подписала соглашения о сотрудничестве и обмене налоговой информацией с правительствами Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Подписание состоялось в рамках визита делегации в Донецк и Луганск.

Реклама

Председатель правительства ДНР Виталий Хоценко рассказал, что руководство республики синхронизировало местное законодательство с российским, сделав его практически идентичным.

Реклама

По его словам, благодаря России скоро в ДНР внедрят современные системы по учету налогоплательщиков и их личным кабинетам.

Замруководителя службы Константин Чекмышев рассказал о перспективах работы бизнеса России, Донецкой и Луганской народных республик.

«Основная цель — создание понятной и прозрачной системы для работы предпринимателей», — подчеркнул он, отметив важность интеграции налоговых систем.

Ранее сообщалось, что кабмин выделит около 10,5 миллиарда рублей на выплаты беженцам из ДНР, ЛНР и с Украины.

ДНР

ЛНР

ФНС РФ

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама