ФНС разработает для школьников учебник про налоги
Для российских школьников создадут учебник про налоги. Разработкой займется Федеральная налоговая служба (ФНС) России.
Об этом рассказал руководитель службы Даниил Егоров, отвечая на вопрос, где школьникам и студентам можно узнавать достоверную информацию о налогах.
«Первое — мы сейчас готовим книгу, она будет просто о налогах, и она скоро выйдет, естественно, и в интернет-формате тоже», — отметил Егоров, выступая на марафоне «Новое знание».
По данным ТАСС, пособие будет предназначено для школьников 10-11-х классов, которые уже знают, на кого пойдут учиться. В учебнике в доступной форме будет изложен материал про налоги в России.
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