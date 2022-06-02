ФНС продлила запрет на блокировку счетов должников

Федеральная налоговая служба на месяц — до 1 июля — продлила свой мораторий на блокировку счетов компаний с задолженностями. После этой даты у предпринимателей будет еще две недели, чтобы погасить долги, и только потом операции по счету приостановят. Об этом сообщил РБК, в распоряжении которого оказалось письмо к региональным органам ФНС.

Ранее налоговая служба запретила блокировать счета фирм-должников до 1 июня. Распоряжение было подписано от 10 марта. В нем прописывались случаи, на которые мораторий не распространяется. В частности, исключение возможно, когда инспекторы подозревают, что компания намерена скрыть активы. Но даже тогда операции могут приостановить лишь по согласованию с руководителем или замруководителя вышестоящего налогового органа.

В связи с санкциями ФНС дала бизнесу ряд послаблений. Вместе с тем она должна отстаивать и интересы бюджета, пояснили в пресс-службе ведомства. По данным налоговой службы, приостановка операций по счетам — одна из наиболее эффективных мер, побуждающих компании к оплате долгов.