ФНС подала заявление о банкротстве газеты «Советский спорт»

Федеральная налоговая служба (ФНС) подала заявление о банкротстве старейшего в России спортивного издания «Советский спорт», оно входит в холдинг 1st Media Invest. Об этом сообщила газета «Коммерсант».

Издание нашло в картотеке арбитражного суда информацию о том, что ИФНС № 9 по Москве 6 сентября подала заявление о признании банкротом ООО «Редакция газеты „Советский спорт“» — учредителя одноименного издания. Дату рассмотрения пока не назначали.

Сотрудники газеты жаловались, что им задерживают зарплаты с апреля. Руководство «Советского спорта» говорит, что у них нет серьезных долгов по зарплатам не имеет, обязательства перед ФНС при этом уже частично закрыты. Издание надеется избежать банкротства.

«Советский спорт» начал выходить еще в 1924 году, до 1945 года носил название «Красный спорт». Газета считается, что одним из крупнейших в РФ спортивных изданий. Она занимает 12-е место в рейтинге самых цитируемых медиаресурсов спортивной отрасли за 2020 год.

По данным на сайте издания, «Советский спорт» выходит ежедневно по будням, тираж составляет 180 тысяч экземпляров. Также под брендом дважды в месяц выходит журнал «Советский спорт. Футбол» тиражом 290 тысяч экземпляров.