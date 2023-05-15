Общество 15 мая 2023, 22:33 ФНС опровергла арест счетов связанных с Юдашкиным организаций РИА «Новости»

Читать 360tv в

Федеральная налоговая служба России не подтвердила арест счетов организаций, связанных с усопшим модельером Валентином Юдашкиным. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе ведомства.

«ФНС России не подтверждает приостановки операций по счетам ни в одной из действующих организаций, связанных с Валентином Юдашкиным», — заявили в ФНС.

Реклама

Ранее информацию об аресте счетов опроверг топ-менеджер модного дома Дмитрий Марасанов. В СМИ сообщили, что Дом Юдашкина задолжал налогов на 118 миллионов рублей и счета связанных с ним организаций арестовала налоговая служба. Также модный дом обвинили в непредоставлении отчетности за 2022 год.

Кутюрье скончался 2 мая после продолжительной болезни. Юдашкин с 2016 года боролся с раком почки. Модельеру было всего 59 лет. Юдашкин работал до последнего дня, его коллекции были событием в мире моды.