Общество 13 апреля 2023, 12:24 ФНС обнародовала список облагаемых налогом на роскошь автомобилей ФНС: в список машин, облагаемых налогом на роскошь, вошли 449 моделей РИА «Новости»

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В России сформировали перечень автомобилей, которые будут облагать налогом на роскошь. Стоимость таких машин превышает 10 миллионов рублей. Список опубликовала Федеральная налоговая служба.

В ФНС пояснили, что для расчета транспортного налога применяют коэффициент 3 в отношении легковых автомобилей от 10 до 15 миллионов рублей включительно, с года выпуска которых прошло не больше 10 лет, а также в отношении легковых автомобилей стоимостью от 15 миллионов рублей, выпущенных не более 20 лет назад.

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В перечень включили 449 моделей. Стоимость 275 из них варьируется от 10 до 15 миллионов рублей, еще 174 модели стоят больше 15 миллионов рублей. В 2022-м список роскошных машин был меньше — в него входили 345 автомобилей, отметили «Известия».

Осенью 2024 года владельцы таких авто получат налоговые уведомления за 2023 год.