ФНС не нашла в Подмосковье налоговика, который погашал чужие долги

Федеральная налоговая служба опровергла сообщения СМИ о том, что сотрудник ФНС в Московской области якобы сам оплачивал долги россиян. Об этом в пресс-службе ведомства сообщили РБК.

Электронное СМИ «Закония» ранее сообщило на своей странице в Facebook, что сотрудник ФНС в Подмосковье якобы сам платил налоги за должников, если это были незначительные суммы от нескольких копеек до 100 рублей. Утверждалось, что он поступал таким образом, потому что это проще, чем взыскать с людей мелкие долги.

В управлении ФНС по Подмосковью после этих публикаций провели служебные проверки. И по итогам информация о щедром налоговике не подтвердилась. Никто из сотрудников таких действий не совершал.

Впервые о налоговике, оплачивающем долги за других, еще 1 августа написал сайт 1w.ru, однако тогда на эту новость не обратили такого внимания. Сообщалось, что сотрудник ФНС покрывал мелкие задолженности людей, возникшие из-за доначисления пеней или округления, и что на него при этом жаловались коллеги, потому что показатели отличались от остальных работников.