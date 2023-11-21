Общество 21 ноября 2023, 08:27 ФНС назвала сроки перехода на упрощенные вычеты за спорт, лечение и обучение ФНС: переход на упрощенные вычеты за обучение и лечение начнется с 2025 года РИА «Новости»

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Федеральная налоговая служба с 2025 года начнет предоставлять социальные вычеты в упрощенном порядке. Об этом РБК рассказал глава ведомства Даниил Егоров.

По его словам, законопроект о социальных вычетах уже приняли, а имущественные и инвестиционные вычеты автоматизировали.

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«Сроки возврата средств по НДФЛ сократили, до 80% по НДС возможно вернуть в течение месяца», — сказал Егоров.

Кроме того, ФНС в 2024 году проведет тестирование каналов получения данных о фитнесе, образовании и лечении, а также информационной системе.

Егоров отметил, что ведомство уже разрабатывает упрощенный порядок вычета за образование, медицинские услуги и спорт.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила освободить многодетные семьи от уплаты НДФЛ. Также она призвала рассмотреть вопрос о строительстве малоэтажных домов для семей с несколькими детьми.