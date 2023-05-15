Общество 15 мая 2023, 15:05 ФНС арестовала счета Модного дома Валентина Юдашкина Mash: ФНС арестовала счета Модного дома Валентина Юдашкина из-за неуплаты налогов РИА «Новости»

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Федеральная налоговая служба арестовала счета Модного дома кутюрье Валентина Юдашкина, причиной стала неуплата налогов. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Компания Юдашкина не предоставила налоговикам отчет за 2022 год. При этом несколько лет назад Модный дом уже попадал в финансовый скандал, задолжав государству 118 миллионов рублей налогов. Несмотря на визит сотрудников ФНС, брендовый магазин Юдашкина на Кутузовском проспекте продолжает работать, отмечает канал.

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Валентин Юдашкин скончался на 60-м году жизни 2 мая. Он тяжело болел: в 2016 году у него обнаружили рак почки, а позже — метастазы в голове. Несмотря на тяжелое состояние, он продолжал работать. Похоронили кутюрье на Троекуровском кладбище в Москве. Церемонию прощания с модельером посетили многие отечественные знаменитости, среди них — Олег Газманов, Николай Басков, Сергей Зверев и многие другие.

Александр Розенбаум, чтобы почтить память народного художника России Валентина Юдашкина, принес огромный букет желтых подсолнухов.