ФНП: 40% удостоверяемых нотариусами сделок в РФ касается купли-продажи жилья

В пресс-службе Федеральной нотариальной палаты (ФНП) заявили, что 40% сделок, удостоверяемых нотариусами в России, в этом году относятся к купле-продаже жилья. Об этом написал RT.

Всего с начала 2022 года в стране было нотариально удостоверено более 700 тысяч договоров и соглашений. Около 12% отводится на нотариальные договоренности относительно семейных отношений, а каждый десятый договор или соглашение в этом году касался вопросов отчуждения долей в уставном капитале ООО.

Примерно 18% всех нотариально удостоверенных договоров и соглашений пришлось на Москву, Санкт-Петербург, Московскую область, Краснодарский край и Ростовскую область.