ФМБА раскрыло подробности действия вакцины «Мир-19»

Вакцина от коронавируса «Мир 19» будет наиболее эффективной в первые двое-трое суток после инфицирования. Об этом сообщили в ФМБА, которое занимается разработкой препарата.

«Выраженное противовирусное действие препарата, подтвержденное в эксперименте, позволило предположить максимальную его эффективность в самом раннем периоде после инфицирования человека — в первые двое-трое суток, в так называемой вирусной фазе», — рассказали в агентстве РИА «Новости».

Там добавили, что «Мир 19» будет защищать от известных штаммов коронавируса. В частности, от индийском и британского.

«Кроме того, участки генома вируса, выбранные в качестве мишени для действия препарата, высоко консервативны, практически не подвергаются мутациям, в связи с чем остаются актуальными для любой из известных линий коронавируса, включая британскую и индийскую», — подчеркнула глава ФНБА Вероника Скворцова.

Она отметила, что вакцина не влияет на геном человека. При разработке препарата специалисты выбирали участки генома вируса, они отсутствуют в геноме человека. Это делает его абсолютно безопасным для человека.

Также в агентстве рассказали, что в ходе эксперимента «Мир-19»в 10 тысяч раз уменьшил концентрацию вируса у подопытного животного. Доклинические испытания вакцины завершились в июне 2021 года. Скворцова отметила, что ФМБА готова к проведению клинических исследований. В скором времени они начнутся. Вторая фаза исследований должна завершиться в середине августа 2021 года. После этого можно будет подавать документы на регистрацию.

«Мир 19» — этиотропный препарат. Его действие основано на механизме интерференции РНК. Вакцина состоит из двух компонентов: действующее вещество — малые интерферирующие РНК и пептид — носитель.