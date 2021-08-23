ФМБА представит отчет об исследовании препарата от коронавируса «Мир-19»

Вторая фаза клинических исследований препарата от коронавируса «Мир-19» подходит к завершению. Отчет о проделанной работе планируется предоставить в Минздрав уже в сентябре. Такое заявление сделала глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.

«Препарат „Мир-19“ представлен, он заканчивает вторую фазу клинических исследований <…>. Мы планируем где-то в сентябре представить отчет в Министерство здравоохранения и дальше уже решить вопрос о его регистрации», — сказала Скворцова в эфире канала «Россия 24».

Она добавила, что порядка 160 пациентов уже получили «Мир-19».

«Мир-19» — этиотропный препарат. По сути, это антидот против вируса. Его действие основано на механизме интерференции РНК.

Препарат состоит из двух компонентов: действующее вещество (малые интерферирующие РНК) и пептид (носитель). Его вводят ингаляционным или интраназальным путем.

Разработчиком выступил ФГБУ «ГНЦ Институт иммунологии» ФМБА России. «Мир-19» запатентовали 11 апреля. Аббревиатура расшифровывается как «малая интерферирующая РНК».