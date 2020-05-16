ФМБА объяснило выздоровление от коронавируса пожилых пациентов

Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова назвала причину выздоровления от СОVID-19 пожилых пациентов — это сильная иммунная система.

Она отметила, что выздоровление находится в прямой зависимости от состояния иммунитета. Оказалось, что сегодняшняя молекулярная генетика предполагает, что у долгожителей имеются некоторые генетические особенности. Среди них — относительно молодая иммунная система и наличие клонов Т-лимфоцитов, которые обычно после 60 лет не вырабатываются.

«Люди старше 90 лет по состоянию иммунитета соответствуют примерно 50-ти–60-тилетним. Кроме того, имеет значение, какие есть хронические заболевания уже сформированные, это зависит от анамнеза», — рассказала Скворцова на пресс-конференции. Ее слова приводит ТАСС.

Ранее сообщалось, что 13 мая выписали Пелагею Пояркову, 100-летнюю россиянку, которая полностью выздоровела от коронавируса. А накануне выписался столетний ветеран Борис Новиков. Болезнь у него протекала тяжело, также из-за сопутствующих заболеваний ему были противопоказаны многие лекарства.