ФМБА объяснило предназначение препарата «МИР-19»

Российские ученые разработали препарат от коронавируса «МИР-19». По предварительным данным, он подойдет для ранней постконтактной профилактики. Об этом рассказала начальник управления трансляционной медицины и инновационных технологий Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), доктор медицинских наук Дарья Крючко.

«Исходя из механизма действия препарата и полученных нами предварительных результатов, он должен быть эффективен в качестве ранней постконтактной профилактики», — сказала Крючко в беседе с РИА «Новости».

Эксперт добавила, что для точного ответа нужно провести дополнительное клиническое исследование.

«МИР-19» — это этиотропный препарат, антидот против вируса, действие которого основано на механизме интерференции РНК. Разработчиком средства является «ГНЦ Институт иммунологии» ФМБА. Сейчас продолжаются исследования препарата.

Помимо этого, специалисты ФМБА создали прибор, который за 27 минут может определить с высокой точностью наличие ковида у человека. Прибор, также можно будет доработать, чтобы он научился выявлять и другие антигены.