Общество 15 июня 2023, 19:21 Флот скоростных судов обновят в Санкт-Петербурге

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Новые скоростные суда для комфортных пассажирских перевозок планируют поставить в Санкт-Петербург. Об этом сообщили «Невские новости».

На сегодняшний день средний возраст подвижных составов превышает 30 лет. Суда нового поколения «Метеор 120Р» смогут разгоняться до 75 километров в час и будут рассчитаны на 120 пассажиров.

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Отмечается, что метеоры отличаются усовершенствованной крыльевой схемой и системой управления с элементами искусственного интеллекта.