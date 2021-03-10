Флористы раскрыли секрет, как продлить жизнь букету тюльпанов

Флористы Яна Летова и Екатерина Рождественская раскрыли секреты, благодаря которым букет тюльпанов простоит дома максимально долго. Об этом написал Life.

«Ни в коем случае не добавляем никакого сахара или аспирина в воду. Тюльпаны любят чистую и вкусную водичку», — отметила Летова.

Воду нужно менять как можно чаще. Перед этим важно каждый раз делать у цветов свежий срез. По словам Рождественской, важно срезать стебель именно под прямым углом. Дело в том, что весенним цветам так проще пить воду. Еще нужно убирать часть листьев. От воды происходит загнивание стебля, и цветок начинает портиться.

Вазу с тюльпанами лучше ставить подальше от солнечного света и батарей отопления. Вода, в которой они находятся, должна сохранять прохладу. Упаковку с букета лучше снять, чтобы под ней не скапливался конденсат. Так цветам будет намного легче дышать.

Ранее флорист Георгий Сухаржевский рассказал, что не рекомендуется распылять воду на букеты сверху. Кроме этого, растения не любят, когда их поливают в момент цветения.