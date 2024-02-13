Общество 13 февраля 2024, 15:45 Флорист Старостина: букет на День святого Валентина должен символизировать страсть и любовь

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Букет на День святого Валентина — презент, который отражает чувства партнера. В связи с этим флорист Дарья Старостина посоветовала дарить цветы, символизирующие любовь и страсть, передала «Вечерняя Москва».

По словам эксперта, такими характеристиками обладают, например, розы, пионы и орхидеи. При этом она отметила, что в парах, которые только начинают отношения, предпочтительнее будут нежные лилии.

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Флорист рекомендовала узнать о предпочтениях второй половинки перед покупкой букета. Аллергия на пыльцу или неприятные ассоциации могут омрачить праздник.