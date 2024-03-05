Общество 05 марта 2024, 15:38 Флорист Сафронова рассказала, что на повышение цен на цветы в России повлияла логистика

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Президент Ассоциации Российских флористов Валентина Сафронова в беседе с «ФедералПресс» рассказала, что на повышение цен на цветы в России в последнее время влияет логистика.

На зарубежные поставки, например, оказывает влияние повышение стоимости энергоносителей. То есть выращивание цветов происходит с дополнительными затратами.

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«В плане отечественных цветов, нас выручает Краснодар, потому что там более благоприятные условия для выращивания, но опять же логистика плюс освещение и отопление», — добавила флорист.

Например, розы в Россию поставляют из Кении, а мимозу — из Абхазии. Что касается тюльпанов, их выращивают многие организации в стране.