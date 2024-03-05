05 марта 2024, 15:38
Флорист Сафронова рассказала, что на повышение цен на цветы в России повлияла логистика
Президент Ассоциации Российских флористов Валентина Сафронова в беседе с «ФедералПресс» рассказала, что на повышение цен на цветы в России в последнее время влияет логистика.
На зарубежные поставки, например, оказывает влияние повышение стоимости энергоносителей. То есть выращивание цветов происходит с дополнительными затратами.
Реклама
«В плане отечественных цветов, нас выручает Краснодар, потому что там более благоприятные условия для выращивания, но опять же логистика плюс освещение и отопление», — добавила флорист.
Например, розы в Россию поставляют из Кении, а мимозу — из Абхазии. Что касается тюльпанов, их выращивают многие организации в стране.
8 Марта
Реклама
Реклама