Общество 04 марта 2024, 18:23 Флорист Сафронова предупредила, что цены на цветы 8 марта подскочат на 60%

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Цены на цветы 8 марта могут подскочить на 40%-60%. Об этом сообщила президент Ассоциации Валентина Сафронова, передала «Вечеряя Москва».

Эксперт рассказала, что сэкономить на букете для прекрасных дам можно, если купить его заранее и лучше в интеренет-магазине. Кроме того, стоит обратить внимание на сезонные цветы. Букет из тюльпанов, нарциссов или гиацинтов обойдется дешевле.

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Как добавила Neva.Today, также можно присмотреться к вариантам, которые предлагают оптовые рынки и базы. Там нередко предлагают скидки и акции в праздники.

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