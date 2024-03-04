04 марта 2024, 18:23
Флорист Сафронова предупредила, что цены на цветы 8 марта подскочат на 60%
Цены на цветы 8 марта могут подскочить на 40%-60%. Об этом сообщила президент Ассоциации Валентина Сафронова, передала «Вечеряя Москва».
Эксперт рассказала, что сэкономить на букете для прекрасных дам можно, если купить его заранее и лучше в интеренет-магазине. Кроме того, стоит обратить внимание на сезонные цветы. Букет из тюльпанов, нарциссов или гиацинтов обойдется дешевле.
Реклама
Как добавила Neva.Today, также можно присмотреться к вариантам, которые предлагают оптовые рынки и базы. Там нередко предлагают скидки и акции в праздники.
Деньги
Реклама
Реклама