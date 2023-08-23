23 августа 2023, 16:31
Флорист Сафронова посоветовала покупать розы на 1 сентября при отсутствии информации о любимых цветах учителя
Если нет сведений о том, какие цветы любит учитель, то лучше всего присмотреться к розам. Об этом изданию «ФедералПресс» рассказала президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова.
Недорогим и универсальным вариантом будет букет из хризантем. Плюс этого цветка в том, что он имеет много окрасок и стоит недорого.
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«Также сейчас цветет хризантема. Она отлична тем, что долго стоит и имеет интересные окраски», — добавила эксперт.
В букет можно добавить ягоды — калину, рябину или шиповник, сделав его более ярким и необычным.
1 сентября
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