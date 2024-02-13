Общество 13 февраля 2024, 15:46 Флорист Сафронова посоветовала дарить красные розы и тюльпаны на День святого Валентина

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Цветы — один из самых популярных подарков на День всех влюбленных. Как выбрать идеальный букет, рассказала флорист Валентина Сафронова в беседе с «ФедералПресс».

Эксперт посоветовала обратить внимание на красные тюльпаны. Можно презентовать один цветок или собрать композицию, добавила она.

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«Ну, традиционно, красная роза — это как бы такой символ этого Дня святого Валентина», — отметила флорист.

По ее словам, стоимость цветов традиционно увеличивается в феврале. Из-за сложной логистики и затрат на энергоресурсы высокие цены продержатся до 8 Марта.