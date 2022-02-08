Флорист Сафронова назвала лучшее растение для квартиры

Лучшим растением для городской квартиры по ряду параметров является хлорофитум. Об этом в эфире радио Sputnik рассказала президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова.

Хлорофитум имеет несколько преимуществ перед другими комнатными растениями. Он неприхотлив в уходе и безопасен для людей и животных.

«С ним может справиться любой человек, даже тот, кто не имеет ботанического образования или познаний в этой области», — считает флорист.

Кроме того, хлорофитум выделяет много кислорода, что делает его полезнее фикусов, кактусов и других комнатных растений. А разнообразие видов этого растения позволяет оживить интерьер с помощью нескольких горшков.

«Если у вас небольшая комната, то, скажем, двух-трех хлорофитумов на подоконнике будет достаточно. Они бывают разных сортов и разных форм, это не будет выглядеть скучно и монотонно. Вместе с тем еще будет польза в плане выделения кислорода», — сказала Сафронова.