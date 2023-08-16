Общество 16 августа 2023, 18:58 Флорист Сафронова: букет к 1 сентября стоит сделать ярким и жизнерадостным

Читать 360tv в

Букет к 1 сентября лучше сделать ярким и жизнерадостным. Об этом RT сообщила президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова.

Для первоклассника можно попросить сделать небольшой и легкий букет, чтобы ребенок смог его удержать. Из цветов лучше выбрать астры или хризантемы, поскольку они могут долго находиться без воды, написало ИА НСН.

Реклама

Хорошо в одном букете будут сочетаться красные, оранжевые и желтые цветы, добавила Сафронова.