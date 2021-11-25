Флорист рассказала, какие цветы лучше всего дарить в День матери

Президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова рассказала, какие цветы лучше всего подарить своей маме в День матери, который в этом году в России будут отмечать 28 ноября. Специалист отметила, что стоит присмотреться к цветам в горшках, передала «Вечерняя Москва».

Среди самых красивых и долговечных Сафронова выделила орхидеи, цикламены и миниатюрные розы. Горшок, на ее взгляд, можно красиво упаковать и преподнести вместе со сладким подарком.

«Можно подарить красиво упакованный горшочек с цветком — это будет радостно и надолго. А так — обычные букеты, которые дарят на день рождения. Потому что особой разницы между этими праздниками нет. Ассортимент цветов сейчас огромен, но лучше отдать предпочтение любимым маминым композициям. А если она сладкоежка, то можно в букет интегрировать еще и конфеты», — сообщила флорист.

Дети в этот праздник вместе цветов могут подарить своей маме поделку, а взрослым председатель Ассоциации родительских комитетов Ольга Леткова посоветовала отталкиваться от своего бюджета.