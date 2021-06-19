Флорист рассказал о значении цветов на переговорах Путина и Байдена

Мастер-флорист Андрей Филоненко рассказал, что означают цветы, которыми был украшен зал для переговоров Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом сообщил сайт «ПолитЭксперт».

Для украшения были использованы композиции из роз, гортензий, дельфиниумов, пионов, зверобоя, гвоздик, астр и шиповника.

«Белые розы — лояльность и уважение в союзе двух людей. Пион — символ удачи. Дельфиниум — скромность. Гортензия очень противоречива: может быть символом благодарности и изобилия, а может и тщеславия», — рассказал Филоненко.

Он отметил, что цветы были выбраны максимально нейтральными, чтобы не отвлекать президентов от переговоров.