Флорист раскрыл секреты ухода за цветами, чтобы они не завяли уже 9 марта
«Что тюльпанам, что ранункулюсам воды нужно немножко. Вы первый раз, когда приносите их домой, вы должны их подрезать, поставить в водичку. Они эту воду выпьют, вам нужно проконтролировать это и немножко долить воды буквально на высоту двух пальцев», — рассказала «360» флорист Ирина Василькова.
Если придерживаться этого правила, то тюльпаны смогут радовать глаз до 10 дней. Ранункулюсы постоят еще дольше — до двух недель.
«Розы — капризные создания. Им нужно каждый день менять воду и подрезать», — отметила специалист.
Многие любят покупать специальные порошки для роз в магазинах. Но такие вещества, чтобы они работали, нужно добавлять каждый раз, когда заливаете в вазу новую воду.
«Лучше не сыпать. Лучше добавлять лед. Лед для всех цветов очень хорош, потому что в квартирах жарко. Если вы добавляете лед, то вода становится ледяной, а цветам это очень нравится», — заключила Василькова.
Как рассказали в Роспотребнадзоре, на то, сколько простоит букет, влияет и правильный выбор цветов. Предпочтение стоит отдавать полураскрытым бутонам, а лепестки должны быть эластичными.