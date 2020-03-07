Флорист раскрыл секреты ухода за цветами, чтобы они не завяли уже 9 марта

Получать красивые букеты на 8 Марта всегда приятно, но еще приятнее, когда цветы стоят долго. Чтобы бутоны не свисали из вазы уже на следующий день, необходимо выполнять всего несколько простых правил.

«Что тюльпанам, что ранункулюсам воды нужно немножко. Вы первый раз, когда приносите их домой, вы должны их подрезать, поставить в водичку. Они эту воду выпьют, вам нужно проконтролировать это и немножко долить воды буквально на высоту двух пальцев», — рассказала «360» флорист Ирина Василькова.

Если придерживаться этого правила, то тюльпаны смогут радовать глаз до 10 дней. Ранункулюсы постоят еще дольше — до двух недель.

«Розы — капризные создания. Им нужно каждый день менять воду и подрезать», — отметила специалист.

Многие любят покупать специальные порошки для роз в магазинах. Но такие вещества, чтобы они работали, нужно добавлять каждый раз, когда заливаете в вазу новую воду.

«Лучше не сыпать. Лучше добавлять лед. Лед для всех цветов очень хорош, потому что в квартирах жарко. Если вы добавляете лед, то вода становится ледяной, а цветам это очень нравится», — заключила Василькова.

Как рассказали в Роспотребнадзоре, на то, сколько простоит букет, влияет и правильный выбор цветов. Предпочтение стоит отдавать полураскрытым бутонам, а лепестки должны быть эластичными.