Флорист попросил выбросить из квартиры кактусы

Все растения по-своему красивы и полезны, если они растут в живой природе, рассказала специалист. Дело в том, что там каждое растение находится на своем месте. А вот для квартиры подходят далеко не все растения, поэтому в этом вопросе важно не ошибиться, предостерегла Агеенко.

Никаких кактусов дома — так прозвучал первый и главный совет от флориста. Эти цветы нельзя разводить в квартире, так как это офисное растение.

«Оно приносит удачу в делах и в бизнесе. Для дома по всем правилам оно не подходит. Это идет еще от фэншуя, плюс к этому плохая ассоциация от того, что у кактуса колючая поверхность. Особенно кактусы недопустимы в спальне», — уверена Агеенко.

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Но если все равно очень хочется видеть кактус в квартире, его лучше поставить на стол у компьютера. Такая традиция идет еще с того времени, когда мониторы были в полметра глубиной — с электронно-лучевой трубкой. Тогда считалось, что кактусы поглощают излучение, ведь они привыкли к жгучему солнцу в пустыне. Сейчас экраны компьютеров не вредны. Тем не менее возле них кактусы чувствуют себя хорошо.

Флорист посоветовала купить домой герань для улучшения качества жизни. Этот цветок интенсивно очищает воздух от углекислого газа, что хорошо влияет на работоспособность жильцов.

Однако самой лучшей покупкой будет денежное дерево, считает мастер. Его нужно поставить на кухне. В таком случае растение принесет благополучие и притянет деньги, на которые потом можно будет приобрести продукты.