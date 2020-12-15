Флорист подсчитал стоимость живой новогодней ели с игрушками

По ее словам, живое дерево можно купить примерно за 700-1500 рублей. Фиксатор ели стоит около 500 рублей, а гирлянда — приблизительно до 1500 рублей. Бехтерева отметила, что за набор крупных шаров нужно будет заплатить 350-900 рублей. Их потребуется пара упаковок. Кроме этого, необходимо купить три коробки мелких шаров примерно по 100-250 рублей.

Другие игрушки, такие как сосульки и луковки, стоят 150-550 рублей. Еще можно украсить дерево цветами и ветками, стоимость которых колеблется в районе 100-350 рублей за штуку. Флорист подвела итог, что нарядная ель обойдется чуть меньше чем в 5000 рублей.