Общество 06 марта 2024, 10:34 Флорист Николаева посоветовала присмотреться к колумбийским розам на 8 Марта

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Президент Ассоциации флористов Петербурга Алла Николаева дала советы по выбору букетов к 8 Марта. Самой выносливой специалист назвала альстромерию, или перуанскую лилию, сообщил RT.

По словам эксперта, меньше всех простоит в вазе мимоза. Несмотря на различные манипуляции, она быстро приходит в негодность.

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Флорист рекомендовала обратить внимание на колумбийские и эквадорские розы. При должном уходе эти цветы будут довольно долго радовать своим видом.