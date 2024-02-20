Общество 20 февраля 2024, 15:00 Флорист Николаева: не стоит сразу вынимать тюльпаны из упаковки

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Тюльпаны очень неприхотливы и могут стоять долгое время при правильном уходе. Так, после покупки не стоит сразу вынимать их из упаковки, сообщила флорист Алла Николаева в беседе с Pravda.Ru.

По ее словам, в противном случае тюльпаны могут быстро завять из-за резкого перепада температур. Цветы лучше поставить в холодную воду, которую необходимо менять раз в один или два дня. Подрезать стебель тюльпанов лучше ножом или ножницами.

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Кроме того, букет можно ненадолго положить на нижнюю полку холодильника, чтобы цветы доросли.