28 декабря 2023, 14:11
Флорист Кучменко указала на популярность советского дизайна новогодних елок
Флорист Екатерина Кучменко заявила, что советский дизайн новогодних елок возвращается в моду. В качестве примера она указала на популярность дождика, сообщил сайт RostovGazeta.ru.
Эксперт посоветовала выбирать мишуру в серебристых, белых, светло-голубых или золотых оттенках. Благодаря этому появится эффект инея.
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«Дождик нужно распределять так, чтобы на елке практически не оставалось пустого места и он свисал пучками, похожими на сосульки», — пояснила специалист.
Кучменко предложила еще один интересный вариант. На ветви можно повязать банты из бархатных лент, отказавшись от традиционных шаров.
Новый год
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