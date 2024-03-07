07 марта 2024, 18:04
Флорист Ильина напомнила, что менять воду для цветов нужно один раз в сутки
Флорист Вера Ильина в преддверии 8 Марта дала советы женщинам, как ухаживать за живыми цветами. По ее словам, важно менять воду раз в сутки, чтобы обеспечить бесперебойный поток жидкости в стебли до бутонов, сообщил телеканал «Санкт-Петербург».
Как написало СМИ, тюльпаны любят прохладу, а вот мимозы, ромашки и подсолнухи, напротив, — теплую воду. Летним растениям теплая вода также ненадолго продлевает жизнь.
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Флорист призвала не обходить стороной тюльпаны со срезанными стеблями. Таким образом продавцы увеличивают их срок хранения.
8 Марта
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